Napoli-Fiorentina quante novità per Palladino |  le ultime

importanti di formazione per misternella sfida contro il: scelte insolite al MaradonaRaffaelesi prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della sfida contro il. Dopo la sconfitta in Conference League in Grecia, l’allenatore dellaha deciso di rimescolare le carte per affrontare al meglio il match.Diversenell’undici titolare, con alcune modifiche obbligate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il primo grande cambiamento sarà in porta, dove David De Gea tornerà tra i pali.Lein difesa e centrocampoIn difesa ci sarà Pablo Marí, assente in Europa per questioni di lista, mentre è pronto anche Pongracic, che ha smaltito il problema al gluteo accusato prima della gara di Atene. Sedovesse confermare la difesa a tre, il croato affiancherà Marí e Milenkovic.