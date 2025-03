Sport.quotidiano.net - Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e orari tv. Conte con il dubbio McTominay

, 8 marzo 2025 - Battere laper la classifica ma, ancor prima, per ritrovare quella vittoria che manca dal 25 gennaio, giorno del match interno contro la Juventus: da allora ilha dovuto fronteggiare diverse difficoltà, alcune delle quali, quelle relative all'infermeria, tuttora offrono grattacapi ad Antonio, che ha presentato nella consueta conferenza stampa della vigilia la gara in programma domenica 9 marzo alle 15 al Maradona. Le(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka,, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore:(3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. Allenatore: Palladinoo e dove vederein tv e streaming(fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta da Dazn, la cui app è disponibile anche sui dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, TimVision Box o sulle console PlayStation e XBox.