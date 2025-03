Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, pericolo Kean: un dato tiene in allarme Conte

Moisesarà ilprincipale per ilnella sfida contro lain programma al Maradona: uninManca sempre meno al match tra ile lavalido per la 28a giornata di Serie A. L’incontro al Maradona sarà l’ennesima finale per gli azzurri in una stagione così combattuta, con l’Inter che potrebbe scappare momentaneamente a +4 dopo la sfida contro il Monza. Pressione sulla squadra di, che non può più permettersi passi falsi.La vittoria manca dal 25 gennaio scorso, contro la Juventus, da allora ben 4 pareggi con Roma, Udinese, Lazio e Inter e una sconfitta con il Como. I tre punti non arrivano da oltre 40 giorni, troppi per una squadra che vuole puntare allo scudetto. Dall’altra parte arriverà unain un momento estremamente complesso.