Terzotemponapoli.com - Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Leggi su Terzotemponapoli.com

Cinque partite senza vittorie per ilex capolista ma che dista comunque un solo punto dall’Inter. Un turno sulla carta favorevole ai nerazzurri che affrontano il Monza ultimo mentre i partenopei dovranno vedersela con la, avversario tutt’altro che agevole. La squadra di Conte deve dimostrare di essere ancora in grado di prendersi il bottino pieno e di poter lottare fino in fondo per il titolo., Spinazzola in vantaggio sull’out di sinistraIl terzino azzurro Mathias Olivera si è rivisto in campo nei minuti finali del match contro l’Inter dopo essere stato fermo per alcune settimane per infortunio. Ora ha recuperato del tutto e si candida per una maglia da titolare contro la. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore Antonio Conte sembra voler riconfermare Leonardo Spinazzola sull’out mancino nel 3-5-2 iniziale che probabilmente ildeciderà di adottare dal primo minuto.