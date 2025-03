Sololaroma.it - Napoli-Fiorentina, il pronostico di Serie A: idea multigol, opzione tiri

Se la sfida tra Juventus ed Atalanta sarà la gara di cartello di questa ventottesima giornata diA, un altro match ricco di fascino andrà in scena domani, domenica 9 marzo, con fischio d’inizio alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. Ad affrontarsi saranno, entrambe alla ricerca di una vittoria che darebbe punti fondamentali per i rispettivi obiettivi in un periodo non semplice né dall’uno né dall’altra parte.I padroni di casa hanno infatti perso la vetta della classifica non riuscendo a riprendersela nello scontro diretto con l’Inter, pareggiando 1-1 nello scorso turno. In generale però è il momento di forma dela preoccupare, in quanto la vittoria manca ormai dallo scorso 25 gennaio, con il 2-1 inflitto alla Juventus, mentre nelle successive cinque partite sono stati conquistati solamente quattro punti.