Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina è già decisiva? Da Firenze spunta un indizio: accadrà al Maradona

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida di campionato tra. Ecco cosaallo stadio Diego Armando. L’attesa per la sfida traè altissima. Le due compagini sanno di giocarsi tanto, motivo per il quale sarà possibile assistere ad un match molto combattuto. Da una parte gli azzurri, i quali continuano a giocarsi lo Scudetto con l’Inter e dall’altra i violi, ancora una volta reduci da un brutto ko in Conference League. Proprio la partita giocata e persa in Grecia potrebbe aver lasciato scorie pericolose tra le file della rosa capitanata da Raffaele Palladino. Palladino è già in bilico?è una tappanon è mai una partita banale. I “trascorsi” sono molto accesi, motivo per il quale anche domenica allo stadio Diego Armandoè previsto un clima infuocato.