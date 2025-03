Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, Conte fa scattare l’allarme: un titolarissimo a rischio

Scattain vista di: unè arischia di dover fare a meno di un’altra pedina.Ilsarà impegnato domani alle 15.00 contro laper una gara che si preannuncia importantissima per la classifica e nella lotta Scudetto contro l’Inter. Gli azzurri scenderanno in campo dopo i rivali in classifica (in campo già stasera contro il Monza) e saranno chiamati ad una nuova riposta in questa intrgante lotta.Ilperò deve continuare a fare i conti con qualche assenza. Sicuramente non ce la faranno a recuperare infatti Neres e Anguissa, più probabilmente in campo a Venezia o nella gara successiva contro il Milan.annuncia: McTominay aper laNon solo, perchéin conferenza stampa ha confermato qualche voce circolante sul conto di McTominay.