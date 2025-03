Puntomagazine.it - Napoli e Provincia: Giornata Internazionale delle Donne. 77 arresti nei primi mesi del 2025

, violenza di genere piaga dolorosa. Aumentano le denunce. Il caso di QualianoSiamo abituati a pensare alla violenza contro lecome il risultato di dinamiche complesse, di traumi irrisolti, squilibri di potere, stress sociale o di fattori culturali profondi. Tutto vero ma spesso, la violenza nasce da situazioni quotidiane, da elementi apparentemente banali che fanno da miccia a reazioni sproporzionate e brutali.Una cena fredda, un ritardo, un vestito ritenuto troppo provocante, un rifiuto, un like ad una foto sui social, una parola di troppo o una di meno. La quotidianità diventa il pretesto per aggredire ma la violenza è già latente.Il problema non è nel motivo scatenante, che può sembrare insignificante, ma nel fatto che l’aggressore si sente legittimato a esercitare un dominio, a punire o a far valere la propria forza.