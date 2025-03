Spazionapoli.it - Napoli, Conte sotto accusa: nel mirino una frase in conferenza stampa

Leggi su Spazionapoli.it

Accuse pesanti ad Antoniodopo ladi oggi: in particolare c’è unasu Gilmour nel.Antonioè intervenuto quest’oggi inper presentare la gara contro la Fiorentina di domenica. Il tecnico azzurro ha detto la sua sul momento azzurro, tenendoci ad affaremare come il pareggio contro l’Inter non cambi nulla in merito al modo di lavorare dei suoi. Anzi, proprio la mancata vittoria (nonostante una grande prestazione) spingerà a fare ancora meglio per trovare i tre punti.Il tecnico ha anche dato qualche indicazione di formazione: qualche dubbio ancora in merito a Scott McTominay, che hato un sovraccarico nelle scorse ore, mentre ha confermato che giocherà dal primo minuto Billy Gilmour, dicendosi soddisfatto della sua partita contro l’Inter.