Napoli Conte | Ci prepariamo al massimo per 11 battaglie

Tempo di lettura: 4 minuti“In questa settimana non è cambiato niente, non so cosa doveva cambiare. Abbiamo continuato ad allenarci alcon la stessa maniera e voglia. Non cambia niente in base alle parole, bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento. Ci aspettano undici, undici finali”. Lo ha detto il tecnico del, Antonio, alla vigilia del match con la Fiorentina parlando della corsa scudetto.“La prestazione con l’Inter – ha detto– ha consacrato le ambizioni? L’ambizione deve essere figlia del lavoro, e noi dobbiamo esserlo perché lavoriamo tanto. Il fatto di aver fatto un’ottima partita con l’Inter, che è la squadra di riferimento e da battere, ci ha fatto piacere. Se confrontiamo le due partite sono state, nonostante i due pareggi, totalmente diverse.