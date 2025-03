Ilrestodelcarlino.it - Nalle Marche sono tre le realtà che gestiscono i beni confiscati alla mafia

Un paese con 1132 soggetti della società civile organizzata che, più di 600 associazioni di diversa tipologia, oltre 30 scuole di ogni ordine e grado che usano gli spazicome strumento didattico e che incidono nel tessuto territoriale e costruiscono economia positiva. Un Paese che ha reagitopresenza mafiosa e che con orgoglio si è riappropriato dei suoi spazi. In occasione dell’anniversario della legge n. 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale deialle mafie, Libera ha censito le esperienze di riutilizzo sociale dei. Nelle3 leimpegnate nella gestione dicriminalità organizzata in 3 comuni. Esperienze in grado di fornire servizi e generare welfare, di creare nuovi modelli di economia e di sviluppo, di prendersi cura di chi fa più fatica.