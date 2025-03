Quifinanza.it - Musk blocca le carte di credito ai dipendenti della base di Aviano

Leggi su Quifinanza.it

Un solo dollaro. È tutto ciò che si sono ritrovati sui conti icivilididopo il blocco delle lorodigovernative. Dopo la controversa email che chiedeva ai lavoratori delle basi militari Usa in Italia di “spiegare se sono utili”, il miliardario sudafricano passa ai fatti con una stretta finanziaria. Per 60degli uffici acquistifriulana, il 6 marzo è arrivata una comunicazione ufficiale:congelate per 30 giorni e conti ridotti a un solo dollaro.Il motivo è, si legge, “migliorare la trasparenzaspesa federale e ridurre il numero diin circolazione”. I sindacati italiani temono che dietro questa decisione si nascondano demansionamenti e tagli al personale.dicongelate per 30 giorniLa comunicazione ufficiale del Doge è arrivata ai supervisori lo scorso 6 marzo e ha colpito in pieno icivili impiegati negli uffici acquisti.