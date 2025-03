Muore operaio i colleghi | Era a casa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.41 Undi 35 anni è morto in ospedale, a Torino, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in ristrutturazione a Leini. In base alle indagini,l'uomo,di origini egiziane, è caduto da un'altezza di 10 metri. I, invece di chiamare il 118, lo hanno portato al Pronto soccorso, dove l'è arrivato in gravissime condizioni. Ai medici, ihanno detto che era caduto in.Versione poi smentita dalle indagini dei Carabinieri.