Multe e ricorsi, il Comune fa i conti col tribunale

Negli ultimi mesi, ildi Recanati si è trovato a gestire diverse controversie legate a violazioni del codice della strada relative soprattutto all’autovelox di Romitelli, lungo la strada Regina. Due casi distinti hanno portato l’ente locale a dover affrontaree decisioni in merito a rateizzazioni, incarichi legali e transazioni. Il primo episodio riguarda una sentenza del giudice di pace di Macerata, che ha dato ragione a un cittadino contro una multa ricevuta. Di conseguenza, ildi Recanati è stato dichiarato soccombente e ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio in appello per difendere la propria posizione. A seguito di una relazione del comando di polizia municipale, l’amministrazione ha deciso di affidare l’incarico legale all’avvocato Gabriele Pacini, esperto in materia, con un compenso complessivo di 400 euro.