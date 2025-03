Sport.quotidiano.net - Mulazzo a caccia del bis. Nel mirino il Cqs Pistoia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ildel bis dopo la meritata vittoria di domenica scorsa sul campo del Porcari. Domani, al “Calani“ arriverà il Cqsche si trova invischiato nelle sabbie mobili dei playout. Un appuntamento significativo per la squadra di Massimiliano Leccese che invita a non sottovalutare l’avversario che negli ultimi due turni ha racimolato un solo punto e quindi si calerà in terra lunigianese per raccogliere un risultato positivo. Ma se ilvuole dare finalmente dare una svolta al suo campionato è arrivato il momento. Leccese, come appare logico attendersi, confermerà la squadra che ha stravinto domenica in trasferta. "Domenica ho avuto una risposta di carattere dai ragazzi. Avevo chiesto loro una prestazione da uomini, prima che da giocatori e sono stati bravi ad esaudire entrambe le richieste.