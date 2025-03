Ilgiorno.it - Mozzate, chiuso dal questore di Como il bar frequentato da pregiudicati e spacciatori

), 8 marzo 2025 – Ildi, Marco Calì, haper i prossimi 15 giorni disponendo la sospensione della licenza per violazione dell'ordine e la sicurezza pubblica il bar-ristorante Al Jawhara di. Secondo il provvedimento il bar è “ritenuto luogo di condotte illegali, violazioni penali e amministrative, oltre che punto di ritrovo abituale di persone con precedenti penali”. In particolare gli accertamenti hanno permesso di individuare e documentare “episodi illeciti che riguardano principalmente la detenzione di sostanze stupefacenti, risse tra gli avventori che, tra le altre cose, vengono spesso trovati in stato di alterazione dovuto all’uso smodato di sostanze alcoliche”. Le segnalazioni, che riguardano episodi avvenuti tra il 2024 e il 2025, hanno portato le autorità a ritenere necessario l’intervento per tutelare la sicurezza della cittadinanza.