Motta vuole la miglior Juve "Atalanta forte, dovremo dare il massimo"

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi molto bene in allenamento. Quelli che ci saranno sono pronti a fare una grande partita contro un’avversariache sta bene, con tanti giocatori forti”. Così Thiago, tecnico dellantus, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’di Gasperini, in programma domani all’Allianz Stadium alle 20.45.In caso di successo i bianconeri aggancerebbero al terzo posto proprio i bergamaschi: “Se è una partita decisiva? Siamo concentrati, sappiamo il livello del nostro avversario – ha aggiunto-.essere al nostroper competere con loro. Dobbiamo avere il focus solo sulla gara, mettendo in campo tutto ciò che abbiamo dentro per ottenere la vittoria. Non pensiamo ad altro se non all’, non dobbiamo perdere energie su altre cose”.