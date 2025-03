Motta l’esonero prende quota | scelto anche il sostituto

Leggi su Sportface.it

La situazione in casa Juventus sembra tutt’altro che stabile, e non sono esclusi ribaltoni clamorosi nelle prossime settimane.Sembra essere troppo grave la doppia eliminazione avvenuta in pochi giorni prima dalla Champions League, direttamente ai playoff contro un PSV poi umiliato in casa dall’Arsenal con un netto 7-1, e poi dalla Coppa Italia, ai calci di rigore in casa contro un Empoli tutt’altro che irresistibile. Dall’altro lato a tamponare una situazione che altrimenti sarebbe stata di estrema crisi e l’ottimo ruolino di marcia tenuto in campionato nel mese di febbraio, che ha portato i bianconeri clamorosamente a soli sei punti dalla vetta occupata dall’Inter, seppur la squadra di Thiagosi trova ancora al quarto posto alle spalle appunto dei nerazzurri, del Napoli e dell’Atalanta.