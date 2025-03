Ilnapolista.it - Motta: «Le filosofie e i principi sono validi se arrivi alla vittoria»

Leggi su Ilnapolista.it

Thiago, allenatore della Juventus, presenta la partita di domani contro l’Atalanta di Gasperini, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. Le sue parole riproposte da Tmw.Leggi anche: Moggi: “La Juventus sarebbe in corsa per lo scudetto senza gli errori di Thiago”Thiago: «Lee ise»Come avete vissuto questa settimana?«Abbiamo fatto un’ottima settimana. Ho visto i ragazzi molto molto bene. Quelli che ci saranno domani saranno pronti per fare una grande partita. Domani non ci saranno Rouhi, Bremer, Milik, Cabal, Douglas Luiz, Conceicao e Savona. Gli altri cidisponibili anche a gara in corso».Domani sarà decisiva?«Siamo concentrati come sempreprossima partita, perché conosciamo il livello del nostro avversario.