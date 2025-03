Quotidiano.net - Mosca alza la pressione militare, sfondate linee ucraine nel Kursk. Kiev: “Non ci ritiriamo dall'area”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 8 marzo 2025 – Martedì Usa e Ucraina potrebbero trovare la quadra sugli aiuti di Washington in cambio dei minerali strategici di. Macontinua ad attaccare sulla pelle dei civili e il timore di molti è che, se continua come ieri, il Paese invaso arriverà al tavolo dei negoziati in una posizione ancora più di debolezza. LA PRESSATURA DEL CREMLINO Ieri, raid russi hanno colpito nuovamente la regione di Donetsk e Kharkiv , causando 20 morti e una cinquantina di feriti. Il bombardamento, anche questa volta, ha colpito palazzi residenziali, abitazioni, negozi, edifici amministrativi. Tutti luoghi frequentati da civili, nessun obiettivo, confermando che l'obiettivo del Cremlino, oltre alla vittoria, è la carneficina. Non sono mancati obiettivi strategici, in primo luogo le reti del gas, segno chevuole annientare anche le infrastrutture chiave del Paese.