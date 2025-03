Unlimitednews.it - Morte Gene Hackman, i medici “Decesso per cause naturali e una settimana dopo la moglie”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –è morto per, probabilmente per un problema cardiaco, circa unala, deceduta per una sindrome polmonare da hantavirus. Lo ha riferito oggi il medico legale Heather Jarrell, a seguito delle autopsie.I corpi ormai senza vita dell’attore americano premio Oscar e della consorte, Betsy Arakawa, sono stati rinvenuti la scorsanella loro abitazione nel New Mexico. E’ stato trovato morto anche uno dei tre cani della coppia, forse per fame. Secondo gli investigatori, è probabile che“non fosse a conoscenza” del fatto che laera morta diversi giorni prima.L’attore “mostrava segni di Alzheimer avanzato”, ha detto Jarrell. Alla domanda sesarebbe stato in grado di sopravvivereladella, il medico ha affermato che “soffriva di una grave malattia cardiaca e penso che alla fine sia stata questa la causa della sua