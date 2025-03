Quotidiano.net - Morte di Liliana Resinovich, la genetista: “Ecco cosa possiamo aspettarci dall’analisi di peli e capelli”

Roma, 8 marzo 2025 - La relazione di Cristina Cattaneo sulladisuggerisce “approfondimenti genetici” suignoti con la tecnica Ngs. Dottoressa Marina Baldi,, nella squadra di professionisti che assiste il fratello di Lilly, Sergio. Chevuol dire? “In genetica medica questa tecnica si usa da anni, è la più utilizzata in assoluto. Non è stata ancora portata nelle aule di giustizia perché deve essere validata in un certo modo. Ma in ambito sanitario ormai siamo quasi oltre”. Ngs e differenze con la tecnica tradizionale Qual è la differenza rispetto alla tecnica tradizionale? “Quando noi analizziamo il Dna delle regioni polimorfiche, quelle che ci danno una variabilità tale da poter identificare le persone, andiamo a guardare a gruppi di 4 basi azotate, come fossero mattoncini, si chiamano Str.