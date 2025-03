Morte atroce Gene Hackman la verità del medico legale

Leggi su Caffeinamagazine.it

I risultati delle indagini pongono fine al mistero che ha avvolto ladi una delle star più amate di Hollywood,, il cui carattere da uomo comune celava una presenza imponente e un talento attoriale straordinario. “La causa delladi, 95 anni, è una malattia cardiovascolare ipertensiva e aterosclerotica, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo”, ha dichiarato Heather Jarrell,capo dell’Ufficio dell’investigatoredel New Mexico.“La causa del decesso della signora Betsy, 65 anni, è stata l’hantavirus, sindrome polmonare. La modalità diè naturale”. Nessuno dei corpi presentava segni di trauma o di avvelenamento da monossido di carbonio, come inizialmente ipotizzato., com’è morto davvero l’attore: il risultato dell’autopsia L’hantavirus si manifesta con sintomi simili a quelli dell’influenza, tra cui febbre, dolori muscolari, tosse, a volte vomito e diarrea, che possono evolvere in difficoltà respiratorie e insufficienza cardiaca e polmonare, ha spiegato Jarrell.