Morta Sabrina Minardi, super-testimone del caso Orlandi

a 65 anni. In passato moglie di Bruno Giordano, ex calciatore di Lazio e Napoli, era stata anche compagna di Enrico De Pedis, il boss della Banda della Magliana noto come ‘Renatino’, che probabilmente ebbe un ruolo fondamentale nella scomparsa di Emanuela. Fu proprio grazie alle dichiarazioni diche nel 2006, a 23 anni dalla sparizione della ragazza, scattò una seconda inchiesta, chiusa poi una decina di anni dopo con l’archiviazione, nonostante l’iscrizione nel registro degli indagati di diverse persone.non è mai stata convocata dalla commissione bicamerale d’inchiesta sulNonostante il ruolo centrale nella riapertura delle indagini,non è mai stata convocata dalla commissione bicamerale d’inchiesta, né riascoltata dalla Procura di Roma o dal Vaticano.