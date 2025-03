Ilgiorno.it - Morta dopo aver bevuto sapone, l’assistente domiciliare in aula: “Bava alla bocca, voleva l’acqua”

Desio (Monza Brianza) – ”Quando sono entrata nell’appartamento quella mattina la signora era a letto, ma c’era la luce accesa e alcune cose spostate rispettosera prima. Mi ha chiestodicendo che le bruciava la gola. Aveva unabiancae un liquido sui vestiti e per terra. Ho chiamato il 118 e loro hanno trovato il contenitore del detergente per le mani sotto il letto”. Samira, 58 anni, originaria del Ghana, che si occupa di assistenza agli anziani per una cooperativa, era stata a sua volta indagata (ma poi la sua posizione è stata archiviata) per il decesso di S.Z., una ottantenne con problemi di Alzheimer che era stata lasciata di notte in casa da sola e ha ingerito illiquido, che le ha provocato complicanze polmonari portandolamorte. Una vicenda, accaduta a Desio l’8 febbraio del 2022, che ha portato i due figli della donna a dover rispondere di abbandono di persona incapace, un reato punito anche oltre gli 8 anni di reclusione se ne deriva la morte della persona offesa e se a commetterlo è un suo familiare.