Morì dopo intervento per ridurre il peso. Chiesta archiviazione

La Procura di Milano ha chiesto per la seconda volta l’dell’insul caso della 28enne Anna Giugliano, che l’8 marzo del 2023 si era sottoposta a unperil, attraverso la chirurgia bariatrica, all’istituto clinico Humanitas di Rozzano, e che il 21 marzo era morta,che due giorni prima era arrivata al pronto soccorso ed era stata ricoverata nello stesso ospedale per forti dolori alla pancia e febbre alta. Nel giugno dello scorso anno il gip Alberto Carboni, accogliendo l’opposizione proposta dai familiari della giovane alla prima rididella pm Valentina Mondovì, aveva disposto nuovi accertamenti nell’inper omicidio colposo a carico di due medici della struttura ospedaliera. Il giudice, in particolare, ha ordinato alla pm di sentire a verbale un’operatrice dell’Humanitas, la madre e la sorella della 28enne.