Laprimapagina.it - Morea si libera dalle illusioni con “Dopo l’Ipnosi”

Consi spoglia dellee racconta con forza e determinazione la fine di una relazione fondata su menzogne e manipolazione. Il brano, caratterizzato da un rock intenso e potente, esprime il momento esatto in cui si spezza l’incantesimo e si trova il coraggio di vedere la realtà. La voce disi fa portavoce di un’emozione viscerale, alternando momenti più introspettivi a esplosioni di energia che amplificano il senso dizione. Con un arrangiamento curato da Roberto Cannizzaro,diventa un inno per chiunque abbia vissuto un’esperienza simile.ci ha raccontato la genesi di questo brano e il suo significato più profondo.Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?Il mio nuovo singolo,, nasce da un momento molto intenso della mia vita: la fine della storia con il mio primo amore.