Sport.quotidiano.net - Monza, scatto d’orgoglio. "Ci considerano spacciati ma a San Siro non si sa mai. Se la capolista si distrae...»

"Ci danno tutti per sconfitti, che bello (anche se in realtà ha usato un termine più colorito, ndr) sarebbe ribaltare il pronostico". Alessandro Nesta crede nei sogni: molti li ha realizzati da calciatore, quando è riuscito ad alzare tutti i trofei che poteva conquistare fino a ritagliarsi un posto nell’élite del calcio, per sempre. Adesso la missione è addirittura più difficile, in questa stagione disgraziata del suo: fare punti a San, quel "posto bellissimo" che è stato anche casa sua e dal quale uscire con un sorriso questa sera sarà molto difficile. Servirà un’impresa, se non un miracolo. Intanto le premesse, come purtroppo per lui spesso gli è accaduto quest’anno, non sono delle migliori: a fermarsi in settimana è stato Patrick Ciurria, per una gomitata fortuita in allenamento con conseguente rottura del setto nasale per cui si è reso necessario l’intervento chirurgico.