Montoya sbarca in un altro famoso reality, l’annuncio

L’ultima chiacchieratissima edizione di Temptation Island Spagna si è conclusa con un colpo di scena tra Josè Carlose Anita William e a pochi giorni dal falò di confronto il ragazzo è già pronto per una nuova avventura. Giovedì scorso è andata in onda la prima puntata di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) e durante la diretta hanno rivelato che Josè Carlos sarà uno dei nuovi naufraghi.“La première di ‘Supervivientes 2025’ è iniziata con una sorpresa inaspettata. – si legge sul sito di Telecinco – A tutti i concorrenti confermati e a quelli incontrati durante i lanci in elicottero se ne sarebbe aggiunto un. Nel corso della notte abbiamo scoperto diversi indizi finché Sandra Barneda non è entrata in studio per confermare l’identità di un concorrente ufficiale che domenica salterà dall’elicottero.