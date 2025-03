Romadailynews.it - Monterotondo: controlli in panetterie e tabaccherie, multe per circa 15 mila euro

igienico-sanitari effettuati a, in provincia di Roma, hanno portato alla sospensione di attività in duee alla sanzione di altre quattro per violazioni riscontrate.In una delle, sono state trovate muffe e attrezzature non adatte all’attività, mentre nell’altra c’erano prodotti scaduti e mancanza di pulizia.Complessivamente sono state elevate sanzioni per 13.000.Anche lesono state controllate per la vendita di tabacchi ai minori. Due esercizi sono stati sanzionati e sospesi per 15 giorni per violazione della normativa vigente. (RED)