Mondiali 2026, Trump e la disputa dei dazi con Canada e Messico

AGI - Idi calcio delin Stati Uniti,saranno ancora più avvincenti alla luce delladeiche contrappone gli USA ai due Paesi co-organizzatori. Ne è convinto il presidente americano Donald: "Credo che li renderà più eccitanti", ha affermato il titolare della Casa Bianca. "Credo che la tensione sia una cosa buona e li renderà più eccitanti." Un incontro con la FIFA nello Studio Ovaleha parlato durante un evento nello Studio Ovale insieme al presidente della FIFA, Gianni Infantino, per l'istituzione di una task force. Questo gruppo, presieduto dallo stesso leader USA, coordinerà il lavoro dell'amministrazione americana sui preparativi e la sicurezza in vista deidi calcio del. Nella stessa occasione, si è discusso anche dell'imminente Mondiale per Club di questa estate, a cui parteciperanno Inter e Juventus.