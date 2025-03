Inter-news.it - Mondiale per Club 2025, montepremi a nove zeri. Ecco la cifra ipotetica dell’Inter

Leggi su Inter-news.it

L’Inter, così come la Juventus, pensano – almeno a livello economico – alla prossima edizione delperorganizzati dalla FIFA. Un pacchetto astronomico per chi si qualifica agli ottavi e per chi riesce a vincere la rassegna iridata. ORO – Con gli impegni ancora in programma, l‘Inter guarda con attenzione anche ai prossimi impegni estivi. Uno su tutti sarà ilper, che si giocherà negli Stati Uniti. Nelle scorse ore la FIFA ha annunciato unda capogiro per le partecipanti alper. Stiamo parlato di un miliardo di dollari che dovrà essere distribuito per tutti ipartecipanti. Per l’Italia ci saranno Inter e Juventus. La, confermata anche da Zurigo, dovrà essere distribuita tra tutti i partecipanti, con il gruzzolo più consistente che sarà assegnato alla vincente.