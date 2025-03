Mondadori, aperte le candidature per l’acceleratore di AI start-up

Leggi su Ildenaro.it

Plai,del Gruppo, volto a trasformare le idee basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in realtà imprenditoriali di successo, ha lanciato la nuova edizione 2025 del suo programma. The Call – Acceleration & Scale up si articola, di fatto, in due call4ups dedicate: una perup Early-Stage – cioè in fase di validazione del prodotto -, che accederanno al programma di accelerazione, e una per quelle più mature, Growth – cioè con un prodotto già validato sul mercato, pronte ad avviare collaborazioni strutturate -, che riceveranno supporto mirato in base al proprio momento di crescita e alla possibilità di implementare progetti pilota per il Gruppoo per i partner aziendali di Plai. Il termine per presentare leè il 15 maggio 2025.