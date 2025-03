Ilrestodelcarlino.it - Modigliana e Tredozio, sfida al rischio siccità

All’assemblea pubblica partecipata giovedì scorso anella sala Bernabei, promossa dai due Comuni della valle del Tramazzo,, e da Romagna Acque-Società delle Fonti, erano presenti i due sindaci rispettivamente Jader Dardi e Gianni Ravagli e per la società dell’acquedotto il presidente Tonino Bernabè, il vice presidente Roberto Biondi e il direttore Gian Nicola Scarcella. Sono stati presentati due importanti interventi, finanziati nei programmi di Romagna Acque: il potenziamento dell’acquedotto della valle del Tramazzo; la realizzazioen di un invaso di acqua a uso potabile della portata di 127.000 metri cubi che sfrutterà un’ansa naturale del fiume Tramazzo, con l’erezione di una diga alta circa 15 metri e l’acqua pompata in caso di bisogno verso. "Una ricerca dettagliata – per Dardi –, un intervento funzionale per dare risposta al fabbisogno di acqua potabile della popolazione e meno onerosa rispetto ai costi stimati per gli altri interventi valutati".