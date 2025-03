Bergamonews.it - Mlejnkova, capitana del Volley Bergamo al primo anno: “Oltre la lingua, una grande sfida e un sogno”

. Lo sport in molti casi rende gli atleti figure di passaggio in squadre e città: spesso e volentieri si verificano quelle situazioni tali per cui le esperienze durano solo una stagione, due, a volte tre, prima di andare altrove. Soprattutto nella pallavolo. Il1991 l’estate scorsa ha ristrutturato in gran parte lo staff tecnico e totalmente il roster, con il direttore sportivo Daniele Bertini impegnato a scovare giocatrici in ogni angolo d’Italia e d’Europa. Una volta costruito il gruppo, è stato il momento di nominare la, la leader del gruppo: la scelta è ricaduta su Michaela, classe 1996, nazionale della Repubblica Ceca, dove allo stesso modo è. Insomma, una che quella cosa lì ce l’ha nel dna.“Ancora non riesco ad esprimermi al massimo in italiano, ma ci provo, sto studiando ancora, imparo sempre qualcosa di nuovo ogni giorno: anche se in campo qualche volta per farmi capire parlo ancora inglese”, svela la 28enne, che nel suo bagaglio culturale ha Germania, Polonia, Spagna, Turchia, Grecia e, dall’estate scorsa,