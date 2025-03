Mistermovie.it - Mister Movie | X-Men nel MCU: Jesse Plemons Nuovo Bestia? Casting e Sviluppi

Leggi su Mistermovie.it

Il futuro di Hank McCoy, alias, nel Marvel Cinematic Universe (MCU) è al centro di speculazioni. Dopo il cameo di Kelsey Grammar in "The Marvels", i Marvel Studios potrebbero optare per unattore per il reboot degli X-Men.: Possibile?Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic,sarebbe in lizza per il ruolo di. Tuttavia, non è chiaro se ci siano stati colloqui ufficiali con lo studio.degli X-Men: Voci e SpeculazioniIldegli X-Men nel MCU è oggetto di numerose voci. Tra i nomi emersi:Harris Dickinson e Jack Champion per CiclopeSadie Sink per Jean GreyAyo Edebiri e DeWanda Wise per TempestaHunter Schafer per MystiqueJulia Butters per PrydeMargaret Qualley per RogueDenzel Washington come possibile villain, forse Magnetoe Tempistiche del Reboot degli X-MenLa sceneggiatura è in fase di sviluppo da parte di Michael Lesslie.