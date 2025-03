Mistermovie.it - Mister Movie | The Last of Us 2, Gabriel Luna Anticipa un’Espansione Oltre il Gioco

, interprete di Tommy Miller, ha rivelato che la seconda stagione di "Theof Us" andrài confini del videooriginale. In un'intervista,hato un "ruolo ampliato" per il suo personaggio e un "mondo ampliato" per la serie.Espansione della Narrazione: Nuovi Personaggi e SviluppiI co-creatori Craig Mazin e Neil Druckmann hanno ampliato la narrazione, introducendo nuovi personaggi e sviluppando ulteriormente quelli esistenti. La seconda stagione esplorerà parti della storia non accessibili nel, arricchendo l'esperienza degli spettatori.Tommy Miller: Un Ruolo Ampliato nella Seconda StagioneIl personaggio di Tommy Miller, interpretato da, avrà un ruolo più centrale nella seconda stagione. La serie approfondirà la sua storia e le sue interazioni con gli altri personaggi, offrendo una visione più completa del suo percorso.