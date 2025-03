Mistermovie.it - Mister Movie | Lory Del Santo e Marco Cucolo nel Nuovo Reality: Dubbi e Indiscrezioni

Si susseguono le voci sulla possibile partecipazione diDele del suo compagno,, alshow "The Couple". L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha rilasciato dichiarazioni che alimentano i.Dichiarazioni diDel: Un Futuro Televisivo Incerto"Per andare a The Couple dovrei cambiare fidanzato perchénon è tanto favorevole", ha dichiaratoDel. "Ci sto pensando, ma ogni volta che dico adi fare insieme tv, lui si dimostra perplesso. Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia".e Perplessità sulla PartecipazioneLe parole diDelrivelano le perplessità diriguardo alla partecipazione alshow. La coppia, già nota al pubblico televisivo, potrebbe quindi non prendere parte al programma.