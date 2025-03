Mistermovie.it - Mister Movie | Giucas Casella a Uomini e Donne? “Corteggerò Tina Cipollari”

Dopo Gianluca Costantino, un altro volto noto del mondo dello spettacolo è pronto a fare il suo ingresso a, già ospite del dating show in passato, ha espresso il desiderio di corteggiare: "è Mia, Abbiamo un Passato Insieme"In una recente intervista a Nuovo Tv,ha dichiarato di essere pronto a corteggiare la, con cui ha avuto un'amicizia speciale molti anni fa. "Sono pronto ad andare e sono sicuro che finirà benissimo. Maria fammi venire in studio", ha affermato.Un Corteggiamento Romantico: "Sotto una Pioggia di Petali di Rosa"immagina già la scena: "Sono pronto a corteggiare la vamp con la certezza che, se mi vedesse, mollerebbe il trono per lasciare il programma con me. Vedo già la scena di noi due che abbandoniamo lo show sotto una romantica pioggia di petali di rosa".