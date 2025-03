Mistermovie.it - Mister Movie | Gabriele Corsi: «Per l’Eurovision sono come Pippo Baudo»

Leggi su Mistermovie.it

: "ildell'Eurovision"si conferma per il quinto anno consecutivo commentatore italiano dell'Eurovision Song Contest. L'annuncio è stato dato dallo stesso, che si è definito scherzosamente "ildell'Eurovision".Novità in Cabina di Commento: BigMama al Fianco diAccanto a, quest'anno ci sarà una novità: BigMama. La cantante affiancherànel commento delle semifinali, previste per il 13 e il 15 maggio 2025, e della finale, che si terrà il 17 maggio 2025.: Un Veterano dell'Eurovision, che ha commentato l'Eurovision dal 2021, prima con Cristiano Malgioglio e poi con Mara Maionchi, si è detto entusiasta di questa nuova avventura. "felicissimo", ha dichiarato a Leggo. "ildell'Eurovision.