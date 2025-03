Mistermovie.it - Mister Movie | Ballando con le Stelle: Zazzaroni Svela la Giuria dello Spin-off Primaverile

Ivanha anticipato, forse inavvertitamente, la composizione dellaper lo-offdi "con le". Insieme a lui, torneranno Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.-off: Quattro Puntate al Venerdì SeraL'edizionedi "con le" andrà in onda il venerdì sera, dal 9 al 30 maggio, sempre in prima serata su Rai1. "Lo-off, io so, che saranno quattro puntate di venerdì, non so se è già ufficiale o meno, me ne ha parlato Giancarlo De Andreis, autore di", ha dichiaratoa "Tango" di Luisella Costamagna.Invariata: La Scelta di Milly Carlucci"Ti pare che Milly cambi?", ha aggiunto, confermando la presenza dellastorica del programma.