Mister Movie | Amadeus verso Mediaset? Trattative per un ruolo da giudice ad Amici

Un’indiscrezione clamorosa sta scuotendo il mondo della televisione italiana:sarebbe in trattativa conper entrare nel cast del serale dicomefisso. La notizia, lanciata dal Corriere della Sera, parla di un dialogo già avviato tra le parti, che potrebbe portare a un accordo vantaggioso per entrambi.Un colpo pere un rilancio per?Secondo quanto riportato, la trattativa tra Maria De Filippi esarebbe in corso da giorni e potrebbe concludersi positivamente. Per la conduttrice di, avere un volto di grande esperienza e con una conoscenza approfondita del panorama musicale italiano rappresenterebbe un valore aggiunto per il programma. Dall’altra parte,potrebbe trovare inuna nuova occasione per riconquistare il pubblico dopo il passaggio su Nove, dove finora non ha raggiunto gli ascolti sperati.