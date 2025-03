Ilfattoquotidiano.it - “Mio papà si è ucciso perché aveva una azienda in fallimento e gli strozzini lo tallonavano. Prima di morire mi diede 100mila lire”: lo rivela Morgan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante la chiacchierata a “One More Time“, il podcast di Luca Casadei,ha raccontato della sua infanzia e del suo rapporto col padre, che ha poi deciso di porre fine alla sua vita.“Si è tolto la vita a 46 anni, io ne avevo 15. – ha raccontato il cantante – Ha avuto proprio un crollo. In famiglia ero l’unico che sapeva delle sue problematiche,mi portava sul lavoro.questache stava fallendo, lui fumava 200 sigarette e aspettava queste telefonate che non arrivavano. Poichiesto dei prestiti agliche lo perseguitavano”.E ancora: “Mia madre non sapeva niente. Io ero un bambino e facevo piano bar: portavo a casa 4 o 5 milioni dial mese e li davo a mio padre così faceva finta di averli guadagnati lui, ma ero io a darglieli. Lui, la nottedi ammazzarsi, mi dato 100 milasimboliche: ‘così non penserai che non te li avrei più ridati’.