Inter-news.it - Minotti: «Inter, situazione difficile. In due hanno tirato la carretta»

Lorenzo, ex giocatore di Parma e Cagliari, negli studi di Sky Sport, ha parlato delle scelte di Simone Inzaghi e dell’in vista della gara contro il Monza. MOMENTO– Archiviato il pomeriggio di Serie A, in attesa che finisca anche il Milan, negli studi di Sky Sport, si presenta la gara tra l‘di Simone Inzaghi e il Monza che si gioca la promozione in Serie A. Tra i tanti temi toccati, anche le scelte di Simone Inzaghi costretto anche ad alcuni cambi. Queste le parole dell’ex difensore: «Le decisioni di Simone Inzaghi sono un chiaro indicativo del fatto che la squadra non stia attraversando il suo momento migliore. Non si tratta di una scelta studiata, ma di una formazione che punta a mantenere tutte le opzioni aperte, preparandosi per i mesi cruciali in cui si decidono le stagioni.