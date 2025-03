Scuolalink.it - Mimose d’Acciaio 2025: il CNDDU celebra tre donne simbolo di coraggio e impegno

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti Umani, in occasione dell’iniziativa. Ilintende, come ogni anno per la Giornata Mondiale della Donna,re i traguardi raggiunti dallenella storia e riflettere sulle sfide ancora da affrontare per il pieno raggiungimento della .: iltrediScuolalink.