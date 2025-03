Ilgiorno.it - Milano, sorpresi a giocare alla sala slot: nello zaino 22 cellulari e 2 notebook rubati, 22mila euro di refurtiva

, 8 marzo 2025 – La Polizia ha arrestato due marocchini di 45 e 36 anni per ricettazione e ha sequestrato 22 telefonie 2, tutti proventi di furto, per un valore complessivo di circa. Gli agenti del commissariato Centro, ieri pomeriggio, sono intervenuti in viale Marche presso unagioco in quanto, poco prima, un ragazzo colombiano di 19 anni si era presentato presso gli ufficio di piazza San Sepolcro per denunciare il furto del suo cellulare. Il giovane ha raccontato ai poliziotti che, qualche minuto prima, all’interno del Parco Sempione, un ragazzo che non conosceva gli aveva rubato il cellulare che aveva appoggiato accanto a sé mentre era sdraiato sul prato a prendere il sole e che, inoltre, lo aveva appena geolocalizzato in via Imbonati. La traccia Gli agenti, seguendo il segnale dello smartphone, sono entrati all’interno dellagiochi di viale Marche e, attraverso i monitor delle telecamere di sorveglianza, hanno subito individuato e monitorato i movimenti dei due connazionali arrestati e di un terzo uomo che è riuscito però a scappare.