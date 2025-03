Calciomercato.it - Milan, la vittoria non ‘cancella’ le critiche: “Calciatore finito, imbarazzante”

Nuovein casa rossonera, la presa di posizione non è tardata ad arrivareTantissimi occasioni sprecate, molta sfortuna, solita sufficienza in fase difensiva, ma tre punti pesantissimi: nonostante le solite amnesie difensive, ilriesce a rimontare il Lecce e trovare unadal peso specifico non indifferente. La sterzata garantita dai cambi di Conceicao ha letteralmente stravolto i rossoneri, che hanno trovato la forza di reagire., lanonle: “” (LaPresse) – Calciomercato.itTuttavia, non sono pochi i calciatori rossoneri la cui prestazione ha fatto storcere il naso. A cominciare da Walker, poco incisivo in fase di non possesso e piuttosto sbadato in proiezione offensiva, per arrivare a Gimenez, sciupone in almeno tre nitide circostanze.