Milan la dura legge del caos Conceição tra tensioni e smentite | Sono un leader pago io gli errori

Non c’è confine, né fine, per ora: crisi, di fatto e a dir poco. Su sempre più punti, con sempre meno punti. Lontano dao i colloqui Cardinale-Ibrahimovic e Cardinale-Furlani: sui due distinti tavoli, i futuri equilibri rossoneri. Quelli presenti, intanto, sempre più per aria. Con Cardinale che, ieri, ha parlato. Ma non di. Invitato al convegno “Costruire imperi sportivi con un taglio imprenditoriale“ ha citato il Liverpool come "esempio, la gente dovrebbe prenderne nota: compromesso tra lato sportivo, business e proprietà". Conche, sempre ieri, di fatto, si è visto costretto anche a smentire, in pratica, se stesso. Ossia Francisco Empis, suo (ex, dopo aver ritrattato ed essersi dimesso) portavoce: aveva riferito il malcontento del tecnico su tante, troppe questioni.