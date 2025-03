Inter-news.it - Milan-Inter Primavera 1-1: Perrucci fa pari subito, derby in parità!

Leggi su Inter-news.it

La partita di campionato traè terminata 1-1. Un gol per tempo al centro sportivo rossonero. Questo quello che era successo nel primo tempo.Aellodanno vita ad unmolto combattuto. I nerazzurri chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al rigore trasformato da Thomas Berenbruch. Il centrocampista, anche con un po’ di fortuna, era riuscita a battere Longoni, che aveva commesso fallo da rigore su Lavelli. Ma i nerazzurri entrano malissimo nel secondo tempo, tant’è che dopo due minuti subiscono il gol del pareggio con. L’di Zanchetta rischia tantissimo al 50? quando è ancoraa sfiorare il gol del sorpasso, ma è fantastico in chiusura il capitano dell’Alexiou. Il match scivola con il passare dei minuti, senza però riuscire ad accendersi in termini realizzativi.