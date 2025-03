Inter-news.it - Milan-Inter Primavera 1-1, pagelle: Alexiou diga 7, una sola insufficienza!

L’pareggia per 1-1 contro ilnel terzo derby della stagione.è una autentica, il compagno di reparto lo è meno. Ledella gara.Calligaris 6.5: Sul risultato di 1-1 assieme adsalva l’dal raddoppio immediato rossonero. Solo per questo è decisivo per il pareggio almeno.– DIFESADella Mora 6.5: Seconda partita consecutiva tra Youth League e campionato, non sente affatto la fatica! Rimane il solito treno che non si ferma mai.7: Eroico sul risultato di 1-1 quando salva per ben tre volte consecutive l’da un altro gol subito. Sulla linea si immola e vince i duelli.Re Cecconi 5.5: Fa un primo tempo perfetto, soprattutto in anticipo sugli attaccanti. Sul gol però Perrucci ha tutta la libertà di muoversi, girarsi e tirare.